“No quiero hacerlo cada mes”: madre del paciente que protestó contra EPS en Cali

Tras conocerse en las redes sociales un video que evidencia los momentos de angustia de una mujer, quien llorando en el piso de la sede de la EPS Emssanar en Cali, implora que la entidad continúe los tratamientos para su hijo quien padece de una enfermedad huérfana, conocimos el testimonio de esta madre de familia.

Recientemente Marlin Raba, entregó detalles de la situación a la que se deben de enfrentar ella y su hijo constantemente, hecho que poco a poco va deteriorando cada vez más las condiciones de salud de su hijo.

“Llevaba meses con otras compañeras en la lucha, tocando muchas puertas y uno me decía una cosa, otro me decía otra y ya uno llega a ese punto de desespero. y esto se está volviendo de cada mes para poder lograr algo, porque si uno se queda callado se queda completamente desprotegido”, dijo Marlin.

El llamado que está haciendo esta madre de familia a la EPS es a garantizar una continuidad en la atención a su hijo y no tener que acudir a situaciones mediáticas para ser escuchada.



Al conocer el caso, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar confirmó que el equipo de Defensores del Paciente ya se puso en contacto con Marlin para ayudarla con sus exigencias, logrando así la garantía del servicio de cuidado en casa.

“Fuimos específicamente a su casa, garantizamos que la EPS Emssanar pudiera prestarles el servicio adecuado de Home Care e hicimos un compromiso para que esta EPS garantice durante este mes la nutrición de su hijo, quien tiene una condición de discapacidad”, indicó el secretario.