Trabajadores de una obra de construcción atacaron a agentes de tránsito en el norte de Cali

En medio de un operativo de control de movilidad realizado en el sector de Chipichape, en el norte de Cali, varios trabajadores de una obra de construcción que se adelanta en la zona se enfrentaron con agentes de tránsito, luego de que estos inmovilizaran varias motocicletas por mal estacionamiento.

"Empiezan a increpar a los agentes desde la parte alta de la obra y les lanzan varios objetos, en ese momento salen varias personas de ese lugar, bajan las motos , tuvo que intervenir la policía, la moto de los agentes si fueron tiradas al piso, una moto presenta unos daños y la grúa le dañaron vidrios", dijo Duvier Ossa, coordinador del Centro de Gestión de Movilidad.

Actualmente, en el sitio se adelanta una reunión entre agentes de tránsito, trabajadores y representantes de la obra, con el fin de superar el conflicto. Por ahora, se está a la espera del reporte oficial por parte de las autoridades de movilidad para confirmar si hay agentes de movilidad heridos .

"Están los representantes de la obra y están hablando con los señores de la grúa y con nuestros agentes para tratar que los ánimos estén calmados, es una situación de intolerancia ya que hubo agresiones verbales", expresó Ossa.