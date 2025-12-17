En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Más de 1.000 policías llegarán a Cali para reforzar seguridad de la Feria tras atentado

Más de 1.000 policías llegarán a Cali para reforzar seguridad de la Feria tras atentado

Las autoridades avanzan con las investigaciones para ubicar a los responsables y se están recolectando videos de las cámaras del sector.

Publicidad

Publicidad

Publicidad