Más de 1.000 policías llegarán a Cali para reforzar seguridad de la Feria tras atentado

Un día después del atentado terrorista registrado en el barrio Mariano Ramos, en el cual murieron dos suboficiales de la Policía al ser atacados con explosivos, las autoridades avanzan con las investigaciones para ubicar a los responsables.

Los primeros resultados se lograron en terreno, donde se encontraron cámaras trampa con las que estos terroristas habrían monitoreado el movimiento de la patrulla para activar los artefactos, y se está haciendo la verificación de videos de seguridad para lograr las plenas identidades de estos sujetos.

Ante la incertidumbre que este hecho genera en la ciudadanía, debido al tema de seguridad de cara a la Feria de Cali, el alcalde Alejandro Eder confirmó la llegada de más hombres de la Policía para reforzar la vigilancia en toda la ciudad.

“La feria va para adelante, nos va a llegar un refuerzo de 1.100 policías para la feria y ayer justamente llegaron los primeros 150 hombres. Aquí lo importante es entender que en Cali estamos conteniendo una situación muy compleja pues el suroccidente está convulsionado”, señaló Eder.



El mandatario nuevamente hizo un llamado al Gobierno nacional para proteger a la ciudad del accionar de grupos armados ilegales en, indicando que actualmente Cali no necesita discusiones por posturas ideológicas, sino un trabajo en unidad.

“El Gobierno nacional tiene que priorizar la seguridad de los colombianos en general, no es un tema político ni ideológico, se trata de sentido común”, finalizó Eder.