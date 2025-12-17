Hasta el presidente Petro felicitó al Junior por el título: "Demuestran calidad"

Fiesta en Barranquilla gracias al Junior tras conquistar la undécima estrella de su historia en la noche de este martes, 16 de diciembre de 2025. El cuadro tiburón se impuso en un contundente 4-0 en el global en la gran final frente al Deportes Tolima y aseguró su cupo a la Copa Libertadores 2026.

Las calles de la capital del Atlántico no descansarán en esta madrugada por la celebración, además que el cuadro tiburón comenzó a recibir diversos mensajes de felicitaciones por parte de celebridades y la que más llamó la atención fue la del presidente Gustavo Petro, que, a través de la cuenta de X del ministro del Interior, Armando Benedetti, le dejó su mensaje al equipo y a la hinchada rojiblanca.

"Felicitaciones, otra vez. Ojalá el Junior sea de su hinchada, pero demuestran calidad. Nos interesa mucho como caribeño que el Junior gane. En esa medida, felicito a todo el equipo, a sus jugadores que son los verdaderos constructores de este triunfo, a todos y sus familias les deseo una feliz Navidad", expresó el presidente Petro, a través de la cuenta del ministro.

Este triunfo del Junior encendió la fiesta en el Caribe y el mensaje del presidente generó todo tipo de comentarios. Lo cierto es que gracias a este título, la mala racha de Alfredo Arias en Colombia llegó a su fin y podría ser el inicio de una senda ganadora al mando del conjunto tiburón.



Ahora, los rojiblancos deberán pensar en un 2026 atípico en donde disputarán la Copa Libertadores en Cartagena y la Liga BetPlay en el Romelio Martínez por las obras que comenzarán en el Metropolitano de Barranquilla para la adecuación del escenario para la final de la Copa Sudamericana.

Los hinchas esperan que este título dé inicio a una racha ganadora para el equipo que, incluso, les permita soñar en la Copa Libertadores.