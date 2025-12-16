Tolima vs. Junior HOY: EN VIVO, gratis y online la gran final de la Liga BetPlay 2025

Publicidad
Este martes, 16 de diciembre, se define el nuevo campeón del fútbol profesional colombiano en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Allí, Deportes Tolima estará obligado a hacer algo histórico para alcanzar la estrella de Navidad, de darle vuelta a un resultado en su contra de 3 a 0 frente a un aguerrido Junior de Barranquilla.
El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio tendrá todas las emociones de este choque final del fútbol profesional colombiano, las cuales podrá seguir de dos manera -gratis y online-:
La gran final de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-II se decide este martes 16 de diciembre de 2025, cuando Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se enfrenten en la vuelta por el título del fútbol colombiano. El partido se jugará en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, con Tolima obligado a sacar un resultado histórico tras caer 3-0 en la ida en Barranquilla.
Las casas de apuestas y modelos estadísticos posicionan a Junior como el principal candidato a coronarse campeón, debido a la ventaja de 3 goles obtenida en la ida y la dificultad que representa remontar esa diferencia.