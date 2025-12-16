Las razones por las que Fitch le bajó la calificación a Colombia, otra vez

La calificadora Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de Colombia de BB+ a BB por cuenta de los elevados déficits fiscales del país y advirtió que hay "desafíos" para la consolidación fiscal incluyendo problemas políticos para que se apruebe una reforma tributaria sin importar quién gane las elecciones en 2026.

Esta es la segunda rebaja de Fitch Ratings a Colombia desde la pandemia, la primera se dio en el marco del estallido social cuando las calles se llenaron de manifestantes por cuenta de una propuesta de reforma tributaria del entonces ministro Alberto Carrasquilla. La decisión de este año se da luego del rechazo de la reforma tributaria en el Congreso de la República.

Entre los argumentos de Fitch para la decisión está el hecho de que la carga de endeudamiento del Gobierno nacional, frente al tamaño de la economía, podría seguir creciendo en el futuro por cuenta de los persistentes déficits fiscales del país. Fitch reconoció que el peso de la deuda al cierre de este año será ligeramente inferior a sus proyecciones, pero advirtió que esto se debe al tratamiento contable de las compras de deuda que está haciendo crédito público. La expectativa es que el peso de el endeudamiento llegue al 62.8 % del PIB en 2027.

"En opinión de Fitch, las crecientes presiones de gasto y las rigideces presupuestarias dificultarán una mayor reducción del déficit después de 2026. Si bien Colombia tiene un historial de implementación de reformas tributarias que mejoran los ingresos para abordar las presiones fiscales, Fitch anticipa que las medidas de recaudación bajo el Gobierno entrante generarán menos del 1 % del PIB en 2027. La clase política y la opinión pública se han opuesto a las iniciativas tributarias o los recortes de gasto en los últimos años", señaló la calificadora.



Por su parte, el Ministerio de Hacienda emitió una serie de comentarios en los que mostró su optimismo sobre la economía y anunció un recorte de al menos 2.3 billones en el presupuesto de 2025, que se sumarían al recorte de enero por el hundimiento de la reforma tributaria el año pasado.

Desde el Gobierno están defendiendo la estrategia de manejo de deuda, que incluyó una compleja operación en francos suizos, y asegura que esos movimientos hasta ahora redujeron el saldo de la deuda en unos 30 billones y redujo también el pago en intereses.

El Gobierno nacional estudia la declaratoria de una emergencia económica.