Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Antioquia  / "Están guardando plata para la campaña": Federico Gutiérrez tras hundimiento de reforma tributaria

"Están guardando plata para la campaña": Federico Gutiérrez tras hundimiento de reforma tributaria

Reiteró que a las regiones no le llegan recursos del Gobierno nacional y que a los gobiernos locales les toca terminar obras con dineros de la Alcaldía o Gobernación, como el Túnel del Toyo.

