"Están guardando plata para la campaña": Federico Gutiérrez tras hundimiento de reforma tributaria

El alcalden de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la caída que sufrió en el Congreso el proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria presentado por el Ministro de Hacienda, Germán Ávila, luego de que las comisiones económicas lo archivaran.

Aunque desde el gobierno nacional ha reiterado que en este panorama el Presupuesto General de la Nación para el año 2026 estará desfinanciado en $16,3 billones de pesos, para el mandatario paisa es notable que sí hay recursos que serían empleados en plena época electoral para la contienda a la presidencia que se avecina.

"En el gobierno nacional ha habido derroche y corrupción, y pretendían otra reforma tributaria. Están guardando la plata para la campaña, y eso está claro. La plata no está llegando a las regiones. Entonces, lo que se pregunta todo el mundo en el país es, ¿dónde está la plata del gobierno nacional? Ya el gobierno nacional sabemos cuál es su estilo, eso no va a cambiar. Es más, lo aseguro que va a empeorar", indicó Gutiérrez.

Gutiérrez manifestó que por ejemplo regiones como Antioquia, en cooperación con los recursos del Distrito de Medellín, han sacado adelante proyectos u obras que quedaron a medio camino por falta de los dineros que le correspondían a la Nación, como el Túnel del Toyo.



Finalmente, el alcalde criticó que el presidente Gustavo Petro continúe con un discurso que calificó como de odio, lucha y división de clases y que en cambio en la capital antioqueña se dedican “a cuidar los recursos, ejecutar, unir a la ciudadanía, echar para adelante, y todos los indicadores sociales demuestran que Medellín está mejorando, y todo esto es sin un peso del Gobierno nacional”.