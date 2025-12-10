Expectativa por llegada de María Corina: 10 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 10 de diciembre de 2025:



El cantante de pop urbano Danny Ocean abrió la ceremonia de premiación del Nobel de María Corina Machado , interpretando la canción 'Alma Llanera'.

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, lanzó contundente respuesta al presidente Petro con respecto al trino en el que el mandatario la acusa de estar temerosa de apoyar la paz total.

Se conocieron detalles de cómo habría salido María Corina Machado de Venezuela para poder dirigirse a Oslo, Noruega.

Concluyó la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado; sin embargo, aumenta la incertidumbre por su llegada.

. La propuesta del Gobierno nacional de eliminar requisitos para ser nombrado cónsul o embajador de Colombia genera preocupación entre los funcionarios de carrera en la Cancillería.

Un fuerte temblor se registró esta madrugada en el país. Santander y departamentos cercanos fueron los más impactados.

