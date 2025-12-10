Lotería del Meta, resultados del sorteo hoy miércoles 10 de diciembre de 2025

La noche del miércoles, 10 de diciembre de 2025, volvió a llenar de expectativa a miles de jugadores con la realización del sorteo número 3276 de la Lotería del Meta. Este tradicional juego colombiano no solo entregó cuantiosos premios, sino que también reafirmó su compromiso social con el departamento y su papel como una de las loterías más representativas del país.



Premio Mayor de la Lotería del Meta

El sorteo dejó un nuevo gran afortunado. El número ganador del Premio Mayor de la Lotería del Meta del miércoles 3 de diciembre de 2025 fue el XXXX de la serie XXX, correspondiente a un premio de $1.800 millones.X d

Premios Secos: ganadores en todo el país

Además del premio principal, la lotería distribuyó una bolsa superior a $7.200 millones, beneficiando a jugadores de ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá. Estos fueron los resultados:



¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes de la Lotería del Meta pueden adquirirse en puntos autorizados como tiendas, droguerías y supermercados. También están disponibles en plataformas digitales como Lottired, LotiColombia y la aplicación Paga Todo.



Más que premios: un apoyo a la salud del Meta

Más allá de los millonarios premios, la Lotería del Meta cumple un papel fundamental en el desarrollo regional.

Parte de los recursos recaudados se destinan directamente al sistema de salud del departamento, apoyando programas y servicios que benefician a miles de ciudadanos. Cada billete no solo representa una oportunidad de ganar, sino también una contribución al bienestar del Meta.