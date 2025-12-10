Baloto y Revancha, resultados del sorteo hoy miércoles 10 de diciembre de 2025

Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 2590 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.

Vale recordar que Baloto tiene un acumulado de $9.200 millones de pesos y Revancha de $9.600 millones.

Resultados del Baloto hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025

Los números ganadores del Baloto hoy, 10 miércoles de diciembre de 2025, fueron: y la superbalota número

Resultados de la Revancha

Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: y la súper balota



¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

El sorteo 2591 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo sábado, 13 de diciembre.

Publicidad

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.