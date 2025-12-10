Presidente Petro le responde a Trump: "Está irrespetando a Colombia"

El presidente Gustavo Petro le respondió a su homologo Donald Trump quien aseguró que él será el siguiente objetivo después de Venezuela. El jefe de Estado dijo que el mangante estadounidente está irrespetando a Colombia.

"Esa desinformación terrible del presidente de los Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Así se irrespeta esa Colombia", dijo.

Asimismo, señalón que Trump utiliza "frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana".

"Si me demuestran con datos, mi equivocación puedo corregir. Por eso ya no espero que me inviten a Washington, sino que Trump venga a Colombia a ver qué son laboratorios de cocaína, cómo se destruyen nueve al día", agregó.



Según Trump, Petro "va a tener grandes problemas si no se da cuenta" que su país está "produciendo mucha droga".

"Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos", afirmó Trump.

En ese sentido, Petro resaltó que durante su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022, ha habido "1.446 combates en tierra contra las mafias" y "13 bombardeos tratando de ubicar sus jefes, muchos de estos combates con inteligencia militar compartida".

"Son 2.700 toneladas de cocaína incautadas por mi Gobierno, hasta ahora. Va a terminar la del año 2025 y todavía nos quedan meses del 26, así que vamos a aproximarnos a 4.000 toneladas", expresó el mandatario colombiano, quien dijo que esta es "la mayor incautación en la historia del mundo".

Igualmente afirmó que nunca ha sido "hostil a los Estados Unidos que luchan por la libertad y la democracia", pero que no acepta "imposiciones y menos fundadas en la desinformación de personas que se dejan aconsejar de políticos colombianos aliados de las mafias o de exmilitares sobre los que recaen grandes hechos de destrucción de derechos humanos o de negocios".

Trump retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un "líder del narcotráfico".

Con el mensaje de hoy, el mandatario estadounidense pone a Colombia en la mira de la operación Lanza del Sur que ordenó con el argumento de combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha disparado también la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando a más de 80 tripulantes.

Al respecto, Petro, que es un crítico de esa operación, afirmó hoy que "no es cierto que con misiles sobre lancheros se esté luchando contra narcoterroristas".