En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Dura advertencia de Trump a Petro: será "el siguiente" después de Maduro

Dura advertencia de Trump a Petro: será "el siguiente" después de Maduro

Trump insistió en que el presidente Petro "va a tener grandes problemas si no se da cuenta" que Colombia está "produciendo mucha droga".

Publicidad

Publicidad

Publicidad