Estos serán los cierres viales en Medellín este fin de semana por carreras y eventos

Este fin de semana habrá varios cierres viales en Medellín debido a la realización de eventos deportivos y actividades comerciales que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad. Las restricciones serán parciales y temporales, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores planear sus recorridos con anticipación.



Cierres viales en Plaza Mayor, en Medellín

El primer cierre comenzará el viernes 13 de marzo al mediodía y se extenderá hasta el domingo 15 de marzo a las 4:00 de la tarde, por el evento X-The Fitness Race, que espera cerca de 1.500 asistentes por día. La restricción aplicará en la carrera 57 entre calles 41 y 42A, y en la calle 42 entre carreras 57 y 62, en el sector de Plaza Mayor.

Además, desde este domingo iniciará el cierre parcial por el evento Mercados Campesinos La Frontera, que se realizará todos los domingos del año. La restricción vial será entre las 3:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde en la carrera 43A entre calles 18 Sur y 18C Sur, incluyendo los tiempos de montaje y desmontaje.

La jornada comercial de este mercado campesino se desarrollará entre las 6:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, en el mismo horario en que opera la ciclovía dominical. La medida se aplicará incluso en los días en que la ciclovía no se realice, con el fin de facilitar la logística del evento.

Agente de movilidad Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Otro de los eventos que generará cierres será la carrera atlética Corre por Amor 2026, programada para el domingo entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana, con recorridos de 5K y 12K. El cierre total de vías se implementará entre las 6:30 y las 9:30 de la mañana, incluyendo las labores previas y posteriores.



La salida de ambas categorías será desde la Fundación Mónica Uribe Por Amor, ubicada en la calle 47D con carrera 70. En este punto también habrá montaje y desmontaje de tarima desde las 2:00 de la mañana hasta el mediodía, lo que implicará restricciones en la calle 47D entre carreras 70 y 73.

Para esta carrera se esperan cerca de 3.000 participantes y el acompañamiento de 26 agentes de tránsito que apoyarán la movilidad en la zona. Las autoridades también advierten que podrían presentarse afectaciones en rutas y paraderos del transporte público colectivo durante el desarrollo de la actividad.

Pese a los eventos programados, la ciclovía del estadio funcionará con normalidad durante la jornada dominical. Ante estas novedades de Movilidad, desde la dependencia reiteraron el llamado a conductores y ciudadanos para atender las indicaciones de tránsito y así evitar congestiones en las zonas intervenidas.