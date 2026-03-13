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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Estos serán los cierres viales en Medellín este fin de semana por carreras y eventos

Estos serán los cierres viales en Medellín este fin de semana por carreras y eventos

Pese a los eventos programados, la ciclovía del estadio funcionará con normalidad durante la jornada dominical.

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