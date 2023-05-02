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Blu Radio  / Cierres viales

Cierres viales

Preparativos del desfile del 20 de julio /
Bogotá

Cuidado si se va a movilizar en Bogotá: estos son los cierres viales por el desfile del 20 de julio

desfile del 20 de julio en Bogotá.jpg
Bogotá

Cierres viales en Bogotá por el desfile del 20 de julio: revise los horarios

Nuevo derrumbe en la Transversal del Carare
Santanderes

Logran acuerdos para avanzar en solución a la crisis vial de la Troncal del Carare

Regiotram de Occidente
Cundinamarca

Por Regiotram cerrarán la glorieta de Mosquera durante cuatro meses: estas son las rutas alternas

cierres en avenida 68.jpg
Bogotá

Conductor, habrá cierres en intersección en Bogotá por obras de avenida 68: será por más de un mes

Controles de tránsito en carretera
Nación

Gobierno Nacional refuerza controles viales ante plan retorno de Semana Santa

Cierres viales.jpg
Santanderes

Persisten los cierres viales entre Bucaramanga – Barrancabermeja; hay paso a un carril

Cierres viales en Bogotá
Bogotá

Cierres y desvíos en Bogotá por el Estéreo Picnic 2026: durarán cuatro días

Agente de tránsito/Movilidad en Medellín.
Antioquia

Estos serán los cierres viales en Medellín este fin de semana por carreras y eventos

Carrera atlética en Bucaramanga.JPG
Santanderes

Carrera atlética generará cierres viales en Bucaramanga este domingo 15 de marzo

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