Gobierno Nacional refuerza controles viales ante plan retorno de Semana Santa

El Gobierno nacional señaló que activó el máximo nivel de seguimiento al plan retorno de Semana Santa y reforzó los controles en las principales vías del país, ante el inicio de los días con mayor movilidad y mayor riesgo.

Desde un Puesto de Mando Unificado (PMU), la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, lideró la articulación con las entidades del sector y la Dirección de Tránsito y Transporte para intensificar las acciones de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el Gobierno, los operativos se concentrarán en los corredores con mayor flujo vehicular, especialmente en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, donde se espera la mayor movilización de viajeros durante el fin de semana.

“El país entra en los días de mayor flujo de vehículos por el plan retorno. El llamado es claro: bajar la velocidad, respetar las normas, no conducir bajo los efectos del alcohol y evitar la fatiga. Vamos a reforzar los controles, pero lo más importante es la conciencia de cada conductor. Todo es para proteger su vida y la de su familia”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.



Las autoridades también hicieron algunas recomendaciones a los conductores que se desplazan por carretera. Entre ellas, revisar el estado mecánico del vehículo antes de iniciar el viaje, evitar distracciones durante la conducción, no utilizar el celular mientras se maneja y detenerse ante cualquier falla mecánica.

Asimismo, para quienes viajan en transporte público, el Gobierno reiteró la importancia de utilizar el cinturón de seguridad, verificar las condiciones del vehículo y reportar cualquier comportamiento riesgoso ante las autoridades.

El Ministerio de Transporte enfatizó la importancia del estado físico y emocional del conductor, advirtiendo que la fatiga, el cansancio y el estrés aumentan el riesgo de accidentes. Por ello, recomendó realizar pausas durante los trayectos largos.

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Finalmente, insistió en que estas medidas buscan reducir la siniestralidad vial y garantizar un retorno seguro durante Semana Santa.

“Este no es solo un operativo de movilidad. Es una alerta nacional por la vida. Detrás de cada viaje hay una familia esperando”, dice el comunicado.

