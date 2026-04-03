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Blu Radio  / Nación  / Gobierno Nacional refuerza controles viales ante plan retorno de Semana Santa

Gobierno Nacional refuerza controles viales ante plan retorno de Semana Santa

Los operativos se concentrarán en los corredores donde se espera mayor flujo vehicular durante este fin de semana, especialmente en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca.

Controles de tránsito en carretera
En temporadas altas el tráfico en carretera puede subir hasta un 35 %
Foto: Policía de Tránsito
Por: Mariana Neira
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Actualizado: 3 de abr, 2026

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