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Blu Radio  / Mundo  / Al menos un muerto y 60 heridos tras caída de pared de un estadio en Lima, Perú

Al menos un muerto y 60 heridos tras caída de pared de un estadio en Lima, Perú

Desde diversas cuentas de redes sociales fueron divulgados videos que reflejan momentos de caos, con personas heridos que yacen en el suelo.

Accidente de hinchas de Alianza Lima.jpg
Accidente de hinchas de Alianza Lima
Foto: AFP / redes
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de abr, 2026

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