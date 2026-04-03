Desbordamiento de quebrada en Medellín dejó un niño muerto y estragos en vías de Manrique

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de sus redes sociales que, debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, un niño de 5 años perdió la vida tras el desbordamiento de la quebrada La Máquina, en el sector de Manrique.

El mandatario expresó su solidaridad con la familia y aseguró que equipos de la Alcaldía, el DAGRD y Bomberos Medellín se encuentran en la zona atendiendo la emergencia y acompañando a la comunidad.

Las lluvias también dejan afectaciones en viviendas, vías y varios vehículos en sectores como Las Granjas y Manrique Oriental, mientras que en El Poblado se reportó el desbordamiento de la quebrada La Presidenta, sin daños mayores.

De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas (SIATA), se mantienen alertas en nivel rojo en el río Medellín, a la altura de la estación del Metro Aguacatala, y en las quebradas La Poblada, en el sector de Manila, y San Alejo, en el municipio de Sabaneta. Además, la quebrada Doña Ana continúa en riesgo naranja en esa misma localidad.



Finalmente, en el municipio de La Estrella se reportó caída de granizo, mientras las autoridades mantienen el monitoreo ante posibles nuevas lluvias. Las autoridades recomiendan evitar zonas de riesgo, ya que se prevé que las precipitaciones continúen en los próximos minutos.