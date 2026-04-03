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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Desbordamiento de quebrada en Medellín dejó un niño muerto y estragos en vías de Manrique

Desbordamiento de quebrada en Medellín dejó un niño muerto y estragos en vías de Manrique

La quebrada La Presidenta se desbordó en las últimas horas por lluvias que también dejan afectaciones en viviendas, vías y varios vehículos en sectores como Las Granjas y Manrique Oriental.

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