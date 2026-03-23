Incautan más de dos toneladas de marihuana en Sabaneta, Antioquia

Un operativo adelantado por la Policía Nacional de Colombia permitió la incautación de más de dos toneladas de marihuana en el municipio de Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá. El cargamento, que según las autoridades estaría vinculado al grupo conocido como “Los Triana”, tenía como destino distintos puntos del área metropolitana.

De acuerdo con la información oficial, durante la intervención se decomisaron 2.227 kilogramos de marihuana tipo creepy, una variedad de alta concentración que suele ser distribuida en mercados urbanos. El material incautado fue valorado en aproximadamente mil quinientos millones de pesos mensuales, teniendo en cuenta su posible comercialización.

Las investigaciones preliminares indican que la sustancia habría sido adquirida en el departamento del Cauca, específicamente a estructuras disidentes asociadas al frente conocido como Dagoberto Ramos. Posteriormente, el cargamento fue transportado hacia Antioquia con el objetivo de ser distribuido en diferentes municipios del Valle de Aburrá.

El procedimiento permitió interceptar la mercancía antes de su llegada a los puntos de distribución. Según estimaciones de las autoridades, la incautación evitó la circulación de más de un millón de dosis en el mercado local, lo que representa un impacto significativo en las redes de comercialización ilegal en esta zona del país.



El caso se enmarca dentro de las estrategias de control territorial y seguimiento a rutas de transporte utilizadas para el traslado de sustancias desde regiones productoras hacia centros urbanos. En este sentido, las autoridades han señalado que el Valle de Aburrá continúa siendo un punto estratégico por su densidad poblacional y su conectividad vial.

El grupo señalado, conocido como “Los Triana”, ha sido mencionado en diferentes investigaciones relacionadas con dinámicas ilegales en el área metropolitana de Medellín. En este operativo, las autoridades centraron sus esfuerzos en la identificación de rutas y mecanismos logísticos empleados para el traslado del cargamento.

Además del decomiso, la Policía Nacional de Colombia reiteró que continuará desarrollando acciones coordinadas para contrarrestar este tipo de actividades en la región. Estas intervenciones incluyen labores de inteligencia, controles en corredores viales y operativos focalizados en puntos estratégicos.