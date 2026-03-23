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Blu Radio  / Nación  / Incautan más de dos toneladas de marihuana en Sabaneta, Antioquia

Incautan más de dos toneladas de marihuana en Sabaneta, Antioquia

El cargamento, que según las autoridades estaría vinculado al grupo conocido como “Los Triana”, tenía como destino distintos puntos del área metropolitana.

Incautan más de dos toneladas de marihuana en Sabaneta, Antioquia
Incautan más de dos toneladas de marihuana en Sabaneta, Antioquia
Alcaldía de Medellín
Por: Margarita Bedoya
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Actualizado: 23 de mar, 2026

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