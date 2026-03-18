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Blu Radio  / Nación  / Inhabilitan por 10 años a policía que disparó contra una persona desarmada durante operativo

Inhabilitan por 10 años a policía que disparó contra una persona desarmada durante operativo

El ente de control calificó la conducta como falta gravísima a título de dolo, al considerar que el uniformado actuó sin autocontrol durante el procedimiento.

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