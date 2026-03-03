En vivo
Destituyen e inhabilitan por más de 8 años a concejal de Suratá por parentesco con funcionario

Destituyen e inhabilitan por más de 8 años a concejal de Suratá por parentesco con funcionario

La Procuraduría comprobó que el concejal fue elegido cuando su hermano ejercía funciones administrativas en el municipio, lo que generó una violación del régimen de inhabilidades.

Destituido concejal de Suratá Jorge Ramiro Blanco Esteban.
Destituido concejal de Suratá Jorge Ramiro Blanco Esteban.
Suministrada.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 3 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

