Destituyen e inhabilitan por más de 8 años a concejal de Suratá por parentesco con funcionario

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por ocho años y tres meses al concejal Jorge Ramiro Blanco Esteban, tras comprobar que vulneró el régimen de inhabilidades establecido para servidores públicos.

Blanco Esteban, quien hacía parte del Partido Colombia Renaciente, movimiento político local inscrito en Santander, fue elegido para el periodo 2024-2027. El partido, con representación en distintos municipios de la región, ha tenido presencia en cabildos locales en el departamento, promoviendo agendas de desarrollo comunitario y gestión territorial.

Según el ente de control, el concejal fue elegido y se posesionó pese a que dentro de los 12 meses anteriores a los comicios su hermano ocupó cargos con autoridad política, civil y administrativa en la misma administración municipal.

La investigación disciplinaria estableció que el familiar se desempeñó primero como secretario General y de Gobierno y, posteriormente, fue designado como alcalde encargado durante 2023. Estos cargos implicaban funciones de dirección y toma de decisiones, lo que, de acuerdo con la normativa vigente, configura una inhabilidad por parentesco para aspirar a un cargo de elección popular en la misma jurisdicción.



En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga calificó la conducta como gravísima a título de culpa gravísima, al considerar que el concejal tenía el deber de conocer las restricciones legales antes de inscribirse como candidato.

El régimen de inhabilidades busca prevenir conflictos de interés y garantizar transparencia en la administración pública, evitando que familiares cercanos de funcionarios con poder de decisión accedan simultáneamente a cargos de elección o autoridad dentro del mismo territorio.

La sanción implica la destitución inmediata del cargo y la prohibición de ejercer funciones públicas en cualquier entidad del Estado durante más de ocho años.