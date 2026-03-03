En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Elecciones Congreso  / CNE y Registraduría fijan lineamientos para testigos electorales en elecciones del 8 de marzo

CNE y Registraduría fijan lineamientos para testigos electorales en elecciones del 8 de marzo

La circular conjunta detalla uso de la app Comitium, validación de credenciales y controles de seguridad para elecciones de Congreso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad