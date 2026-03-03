CNE y Registraduría fijan lineamientos para testigos electorales en elecciones del 8 de marzo

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Ricardo Quiroz Romero, y el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, emitieron una circular conjunta con lineamientos para el ejercicio de funciones y la verificación de testigos electorales de mesa y de comisión escrutadora en las elecciones de Congreso de la República, previstas para el 8 de marzo de 2026.

La comunicación está dirigida a delegados del Registrador Nacional, registradores distritales, especiales, municipales y auxiliares; delegados de puesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil; cónsules de Colombia; Fuerza Pública; miembros de comisiones escrutadoras y jurados de votación.

Uno de los puntos centrales establece que, al finalizar el escrutinio de mesa, los testigos electorales podrán tomar fotografías del formulario E14, acta de escrutinio de los jurados de votación, mediante la aplicación Comitium. Esta herramienta permitirá capturar la imagen y remitirla de inmediato a las agrupaciones políticas para su control. En ese sentido, se insta a los jurados de votación a permitir esta actividad.

La circular aclara que la captura de imágenes y el uso de la aplicación no reemplazan ni complementan la transmisión oficial de datos ni la etapa de preconteo, funciones que son competencia exclusiva de la Registraduría. Se trata, precisa el documento, de una solución tecnológica dispuesta para apoyar la labor de los actores electorales, sin sustituir las funciones de la organización electoral.



Además, se informó que en el kit municipal y en el material electoral enviado a los consulados donde se instalarán mesas de votación se incluirán cartillas para testigos electorales. Este material pedagógico deberá estar disponible en cada mesa, con el fin de orientar tanto a los testigos como a los jurados sobre sus facultades y prohibiciones durante la jornada y el escrutinio.

En cuanto a la validación de credenciales en el exterior, la circular señala que esta es una facultad de los cónsules y servidores públicos consulares. Para ello, el CNE puso a disposición la herramienta web “Testigos en Línea”. En el país, la validación de credenciales de testigos de mesa y de comisiones escrutadoras podrá ser realizada por delegados de puesto de la Registraduría y secretarios de comisión escrutadora, también mediante esa plataforma.

También se resalta que la Fuerza Pública, encargada de la seguridad en los puestos de votación y comisiones escrutadoras, ejercerá control integral de ingreso mediante la verificación de identidad y vigencia de credenciales de testigos electorales, auditores de sistemas y observadores nacionales e internacionales. Este control se apoyará en herramientas tecnológicas del CNE y se aplicará de manera uniforme en todo el país, garantizando que solo personal debidamente acreditado acceda a estos recintos.