Adulto mayor resultó herido tras incendio por acumulación de gas en vivienda de Rionegro, Antioquia

Organismos de gestión del riesgo en el municipio de Rionegro atendieron un incidente asociado a acumulación de gases en una vivienda que produjo lesiones para un adulto mayor.

Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio La Cooperativa donde un adulto mayor de 77 años de edad generó una conflagración tras encender un fogón, cuya pipeta de gas propano ya registraba una fuga horas antes.

Según Andrés Pérez, jefe de Gestión del Riesgo de Rionegro de esa localidad del Oriente de Antioquia, la falla pudo haberse registrado en un medidor de la pipeta.

"Evidenciamos con el cuerpo de bomberos que el regulador tuvo fallas, cual provocó una fuga, y el usuario, al prender su fogón, pues hubo un colapso de incendio", aseguró el funcionario.



El paciente fue atendido en el lugar por personal del Sistema de Emergencias Médicas y posteriormente trasladado al Hospital San Vicente Fundación donde recibe atención especializada.

De igual manera, en el sitio estuvieron presentes unidades del Cuerpo de Bomberos, de Gestión del Riesgo y una ingeniera civil, quienes adelantaron labores para controlar el fuego y evaluar daños en la infraestructura.

En cuanto al cilindro de gas, fue ubicado en un espacio abierto para mitigar cualquier riesgo adicional y se retiraron de la vivienda elementos comprometidos y que pudieran generar riesgo para una nueva conflagración.