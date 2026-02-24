En vivo
Megaoperativo contra El Mesa en Rionegro dejó 12 capturados y casi 400 dosis de droga incautadas

Megaoperativo contra El Mesa en Rionegro dejó 12 capturados y casi 400 dosis de droga incautadas

Enfrentamientos entre esta estructura y el Clan del Golfo serían los responsables de la reciente racha violenta en el Oriente de Antioquia.

