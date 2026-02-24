Megaoperativo contra El Mesa en Rionegro dejó 12 capturados y casi 400 dosis de droga incautadas

Un duro golpe a uno de los grupos criminales conmayor predominancia en el Oriente de Antioquia, propinaron las autoridades en el municipio de Rionegro tras la captura de 12 de sus miembros.

Uno de los resultados más importantes que dejó el megaoperativo coordinado entre la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional, fue la captura de alias ‘Tuberquia’ o ‘Polín’, señalado como presunto coordinador de estupefacientes del grupo criminal con más de cuatro dentro de su organización.

Carolina Tejada, secretaria de Seguridad de Rionegro, entregó detalles de la intervención por la cual los requeridos deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir con fines de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

"Incautamos un arma de fuego tipo revólver, un arma de fuego tipo pistola, 44 cartuchos calibre 38, 90 dosis de marihuana, 300 dosis de cocaína, ocho equipos móviles, tres libros de contabilidad y alrededor de 15 millones de pesos en billetes de diferente denominación", reportó la funcionaria.



Desde la administración destacaron estos resultados de la fuerza pública como la posibilidad de seguir afectando las finanzas de uno de los grupos delincuenciales que genera mayor temor en varias poblaciones de la subregión.

Su enfrentamiento por el control territorial y rentas criminales con el Clan del Golfo produjeron en menos de dos semanas la muerte de al menos 10 personas en diferentes municipios de la zona.