En Yondó buscan soluciones a disputas entre Clan del Golfo y ELN: hay 55 desplazados

Las capacidades institucionales para la atención de más de 50 desplazados en Yondó están al límite. Este lunes habrá consejo de seguridad virtual para evaluar nuevas acciones en medio de las disputas entre el Clan del Golfo y el ELN en una vereda cercana del municipio de Remedios

La reciente crisis humanitaria que se registra en límites entre el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueño con el desplazamiento de más de medio centenar de personas de la vereda Tamar Bajo del municipio de Remedios, no solo genera incertidumbre por el fin del cese de enfrentamientos entre grupos armados, sino también por las posibilidades de atención de la emergencia.

Así lo expresó el alcalde del municipio de Yondó, Yerson Ariza, localidad a la que ya han llegado 55 personas que están siendo albergadas en la Casa de la Cultura. Sin embargo, el mandatario advirtió que el actual panorama genera casi un colapso total en la capacidad de la administración municipal, pues la población que acaba de llegar se suma a las cerca de 20 familias que hace más de un mes ya estaban en zona urbana por situaciones similares, pero provenientes de la vereda Puerto Matilde.

“Nuestra capacidad institucional está totalmente agotada en estos momentos. Estamos eh eh en una situación bastante crítica si esto se nos aumenta, si los desplazados se nos aumentan aún más todavía y es por eso que estamos haciendo también ese llamado para que podamos articular con el municipio de Remedios”, aseveró el mandatario.



Ariza aseguró que mientras no haya claridades sobre el cese de confrontaciones persiste el riesgo de nuevos desplazamientos, el reclutamiento de menores de edad e incluso muertes de habitantes, pues hasta el momento no se conoce cuándo podrían cesar los combates entre el Clan del Golfo y el ELN que se registran pleno caserío de la zona.

Desde la Gobernación de Antioquia convocaron un consejo de seguridad virtual donde diferentes entidades evaluarán lo que viene ocurriendo para tomar medidas que permitan el retorno a la tranquilidad de la región.

El alcalde de Yondó remarcó que irá a la reunión con una petición puntual: la articulación de la fuerza pública en el territorio para lograr abarcar un territorio complejo desde lo geográfico, pero también desde el mapa de actores armados y fuentes de financiación como la minería y los cultivos ilícitos.

“Nosotros necesitamos ya articular el trabajo con remedio y con puerto de río desde las fuerzas militares. Si no se hace un trabajo articulado, nunca vamos a tener la posibilidad de controlar este territorio y esta situación se va a seguir presentando día a día”, aseveró.

Desde la Gobernación de Antioquia destacaron que avanzan en la gestión para la llegada de ayudas humanitarias al municipio, principalmente en materia de alimentación y salud.