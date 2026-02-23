Extraen cinco cuerpos de zona limítrofe entre Remedios y Yondó: tres son ilegales con camuflados

Los fuertes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN que se han registrado desde hace varios días en el límites entre el Nordeste y Magdalena Medio no solo dejan un preocupante panorama humanitario por cuenta de habitantes desplazados y confinados, sino también por las dificultades de las autoridades para extraer los cuerpos de quienes estuvieron involucrados en estas disputas.

Según reportes de comunidades alrededor del caserío de la vereda Tamar Bajo del municipio de Remedios, un número aún indeterminado de combatientes han resultado muertos en medio de los ataques y sus cuerpos, en estado de descomposición, pudieron ser extraídos apenas en las últimas horas, luego de una comisión encabezada por el humanitaria coordinada por el Comité Internacional de la Cruza Roja que llegó al sitio.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que fuera de los ilegales hallados en el sitio, en otra vereda fueron extraídos dos campesinos que se involucraron en una riña. Uno de ellos asesinó al otro y el agresor fue ultimado por un grupo ilegal, aún sin establecer.

"Ya los sacaron, cinco cuerpos. Tres cuerpos que pertenecen a una organización de esas, habría que establecer si son elenos o son Clan del Golfo, porque estaban uniformados. Y dos cuerpos de un caso que no tiene nada que ver con la confrontación; se presentó una riña entre dos ciudadanos veredales, digámoslo así. El uno mata al otro, sale huyendo y cuando vamos o menos a 15 minutos de donde comete el hecho, lo abordó un grupo armado ilegal y lo mató", detalló Martínez.



Por lo pronto, los cuerpos fueron llevados a Barrancabermeja, para que en la sede de Medicina Legal se analicen las circunstancias en las que fueron asesinadas estas personas, tres de ellas de nacionalidad venezolana y con edades que oscilan entre los 25 y los 63 años de edad.

Sobre la llegada de tropas del Ejército a la zona para verificar esta misma situación, el general Eduardo Arias, comandante de la Séptima División, también explicó que las tropas se están moviendo en la región adoptando las medidas de seguridad pertinentes en vista de riesgos para su integridad a partir de asuntos como la presencia artefactos explosivos en zonas de tránsito.

"Donde están los enfrentamientos en este momento, eso es de la Brigada 19, Primera División, y a veces cuando el Ejército llega y hace presencia allí, los bandidos ya se mueven a jurisdicción de la Brigada Quinta, o a veces a la Brigada 14, entonces son coordinaciones que permanentemente estamos haciendo y que estamos pidiendo al Ministro de Defensa, pues que militarmente haya claridad para que la respuesta sea inmediata y efectiva", indicó.

Publicidad

Durante el más reciente consejo de seguridad presidido en Medellín por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se acordó el fortalecimiento del número de tropas en la zona y otras intervenciones para seguir afectando el desarrollo de actividades criminales como la minería ilegal y el narcotráfico.

