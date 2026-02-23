En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Extraen cinco cuerpos de zona limítrofe entre Remedios y Yondó: tres son ilegales con camuflados

Extraen cinco cuerpos de zona limítrofe entre Remedios y Yondó: tres son ilegales con camuflados

Tropas del Ejército adoptaron protocolos de seguridad en su avance hacia el lugar de los hechos por la alerta de que en el sitio hay artefactos explosivos. ELN y Clan del Golfo están en disputa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad