Exigen retiro de senadora y su fórmula de las listas al Congreso

Exigen retiro de senadora y su fórmula de las listas al Congreso

El veedor ciudadano Pablo Bustos y la Red de Veedurías Ciudadanas pidieron retirar de las listas al Congreso a la senadora Berenice Bedoya y a su fórmula, Juan David Flórez, por graves cuestionamientos éticos y políticos.

