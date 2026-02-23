En vivo
Miranda denuncia que familia de minSalud habría recibido 3.000 millones en contratos en el Gobierno

Katherine Miranda denuncia que familiares del ministro de Salud habrían recibido 3.000 millones en contratos durante gobierno Petro.

guillermo-alfonso-jaramillo-presidencia-2.jpg
Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante consejo de ministros del 19 de enero de 2026.
Foto: presidencia de la República
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

