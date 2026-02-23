Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 23 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde se ha convertido en una tradición diaria. Cada jornada, miles de jugadores esperan la publicación de los números oficiales con la ilusión de acertar y ganar en uno de los juegos de azar más reconocidos de la región.
El resultado oficial del sorteo realizado el lunes 23 de febrero de 2026 fue:
Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.
El Chontico Noche se juega todos los días en horarios establecidos, lo que permite a los apostadores planear sus jugadas con anticipación:
Además del sorteo nocturno, el portafolio incluye otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último realizado los jueves en la noche. Estas opciones amplían las oportunidades para quienes participan con frecuencia.
El chance Chontico Noche ofrece diversas modalidades de apuesta. El valor del premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.
Entre las principales opciones están:
Esta variedad convierte al juego en una opción flexible, ideal tanto para apuestas básicas como para quienes buscan premios más altos.
Uno de los factores que impulsa la popularidad del Chontico Noche es la flexibilidad en los montos permitidos:
Gracias a estos rangos, el sorteo es accesible para diferentes perfiles de jugadores, desde participantes ocasionales hasta apostadores habituales.
El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo los operadores autorizados pueden ofrecer este servicio de manera legal.
Para apostar digitalmente, el usuario debe:
Utilizar plataformas autorizadas garantiza respaldo en las transacciones y mayor seguridad jurídica.
El proceso para cobrar un premio del Chontico Noche depende del monto ganado. En todos los casos se exige:
Según el valor del premio en UVT:
A continuación, los resultados más recientes del sorteo:
El Chontico Noche sigue consolidándose como una de las opciones favoritas dentro del mercado de chance en Colombia, gracias a su tradición, variedad de modalidades y facilidad para participar tanto de forma presencial como en línea.