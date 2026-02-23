Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 23 de febrero de 2026

El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde se ha convertido en una tradición diaria. Cada jornada, miles de jugadores esperan la publicación de los números oficiales con la ilusión de acertar y ganar en uno de los juegos de azar más reconocidos de la región.



Número ganador del Chontico Noche – 23 de febrero de 2026

El resultado oficial del sorteo realizado el lunes 23 de febrero de 2026 fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.



Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días en horarios establecidos, lo que permite a los apostadores planear sus jugadas con anticipación:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el portafolio incluye otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último realizado los jueves en la noche. Estas opciones amplían las oportunidades para quienes participan con frecuencia.



Modalidades de juego del Chontico Noche

El chance Chontico Noche ofrece diversas modalidades de apuesta. El valor del premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales opciones están:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad convierte al juego en una opción flexible, ideal tanto para apuestas básicas como para quienes buscan premios más altos.



¿Cuánto cuesta apostar?

Uno de los factores que impulsa la popularidad del Chontico Noche es la flexibilidad en los montos permitidos:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Gracias a estos rangos, el sorteo es accesible para diferentes perfiles de jugadores, desde participantes ocasionales hasta apostadores habituales.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo los operadores autorizados pueden ofrecer este servicio de manera legal.

Para apostar digitalmente, el usuario debe:



Registrarse en una plataforma oficial autorizada. Validar su identidad. Recargar saldo mediante los métodos habilitados. Elegir el sorteo, número y modalidad. Confirmar la apuesta.

Utilizar plataformas autorizadas garantiza respaldo en las transacciones y mayor seguridad jurídica.

Requisitos para reclamar premios

El proceso para cobrar un premio del Chontico Noche depende del monto ganado. En todos los casos se exige:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

Según el valor del premio en UVT:



Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el Formato SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el Formato SIPLAFT. Iguales o superiores a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente (expedida con fecha no mayor a 30 días).

Últimos resultados del Chontico Noche

A continuación, los resultados más recientes del sorteo:



22 de febrero de 2026: 1674 - 2.

1674 - 2. 21 de febrero de 2026: 1163 - 4

1163 - 4 20 de febrero de 2026: 1295 - 6

1295 - 6 19 de febrero de 2026: 8461 - 4

El Chontico Noche sigue consolidándose como una de las opciones favoritas dentro del mercado de chance en Colombia, gracias a su tradición, variedad de modalidades y facilidad para participar tanto de forma presencial como en línea.