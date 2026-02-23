En vivo
De siete disparos, joven fue asesinado mientras veía un partido de fútbol: estaba con su cuñado

De siete disparos, joven fue asesinado mientras veía un partido de fútbol: estaba con su cuñado

El joven se encontraba viendo el duelo entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, juego que se disputaba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

