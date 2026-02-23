En vivo
Antioquia

Dos soldados resultaron heridos tras ataque con drones en Tarazá, Antioquia

Los dos uniformados fueron evacuados y son atendidos en un centro asistencial de Medellín.

