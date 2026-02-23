Dos soldados resultaron heridos tras ataque con drones en Tarazá, Antioquia

El Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana informaron que se logró realizar la extracción de dos soldados que resultaron heridos de gravedad debido a la explosión de artefactos improvisados que fueron lanzados a través de drones en la vereda Doradas Altas en el municipio de Tarazá.

La información que se ha conocido hasta el momento es que los ataques fueron perpetrados por la Compañía Héroes de Tarazá del ELN y el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', una alianza criminal que no sería nueva, ya que ambos grupos armados también estarían detrás de acciones terroristas en Anorí.

Sobre el hecho ocurrido en Tarazá, hay que mencionar que los ataques con drones sucedieron durante al menos dos días consecutivos en donde los soldados del Ejército Nacional fueron fuertemente hostigados, ocasionando heridas a dos uniformados que fueron atendidos de inmediato.

Según informaron las Fuerzas Militares, los dos soldados heridos fueron atendidos por enfermeros de combate que esperaron la llegada de la Fuerza Aeroespacial que logró extraer a los dos hombres que fueron trasladados hacia la ciudad de Medellín.



Además, se ha podido establecer que uno de los soldados heridos tiene fractura de fémur y es atendido por especialistas en la salud, mientras que el otro uniformado se encuentra recuperándose en el Hospital Militar de la capital de Antioquia.

Por ahora y mientras se espera que ambos soldados se recuperen satisfactoriamente, las autoridades departamentales continúan realizando operaciones especiales en esta zona para evitar que aumente la presencia de grupos armados, en especial, la alianza entre disidencias y ELN.