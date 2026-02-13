En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Se fugó alias 'El Chivo' de la cárcel de Tarazá, en Antioquia

Se fugó alias 'El Chivo' de la cárcel de Tarazá, en Antioquia

Las autoridades intentan establecer cómo este sujeto tuvo acceso a un arma de fuego dentro del centro de reclusión.

