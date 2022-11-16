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Blu Radio  / Tarazá

Tarazá

TARAZA- BLU RADIO.jpg
Antioquia

Un hombre muere tras explosión de artefacto en límites entre Tarazá y Cáceres

Explosión en Tarazá, Antioquia
Antioquia

Explosión en Tarazá deja un muerto y varios daños: víctima manipulaba artefacto dentro de una casa

366581_Tarazá. Foto: BLU Radio
Antioquia

Confrontaciones entre grupos armados deja 20 personas desplazadas en Tarazá, Antioquia

27183_Blu Radio. Cárcel / Foto: Referencia AFP.
Antioquia

Se fugó alias 'El Chivo' de la cárcel de Tarazá, en Antioquia

Creciente súbita en el río Tarazá.jpg
Antioquia

Creciente del río Tarazá afectó puestos de ventas instalados para las fiestas locales

366581_Tarazá. Foto: BLU Radio
Antioquia

Tres meses fuera de sus casas acumulan 135 desplazados en Tarazá, Antioquia

Ayudas desplazados Tarazá.jpg
Antioquia

Riesgo de artefactos explosivos siguen impidiendo retorno de desplazados en Tarazá, Antioquia

Desplazamientos referencia
Antioquia

Unas 50 familias están confinadas por explosivos en Tarazá: 136 personas siguen desplazadas

366581_Tarazá. Foto: BLU Radio
Antioquia

Desplazados por enfrentamientos entre Clan del Golfo y el ELN en Tarazá ya son 136

366581_Tarazá. Foto: BLU Radio
Antioquia

Combates entre ELN y Clan del Golfo han dejado más de 80 desplazados en Tarazá, Antioquia

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