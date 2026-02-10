En vivo
El incómodo momento que vivió la reina Michelle durante La Guacherna con seguidor; le sacó lágrimas

En el video se observa cómo un hombre se acerca a la reina con el pretexto de tomarse una fotografía y, aprovechando la cercanía, la besa en la boca sin su consentimiento.

Reina Michelle Char Fernández
Carnaval de Barranquilla, Reina Michelle Char Fernández
Foto: Carnaval de Barranquilla, Reina Michelle Char Fernández
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

