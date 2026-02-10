El incómodo momento que vivió la reina Michelle durante La Guacherna con seguidor; le sacó lágrimas

Un video que circula masivamente en redes sociales ha desatado una ola de indignación y rechazo tras captar el momento en que la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, fue víctima de un acto reprochable por parte de un seguidor. Las imágenes muestran el incómodo momento que vivió la soberana durante un encuentro con el público.

En el video se observa cómo un hombre se acerca a la reina con el pretexto de tomarse una fotografía y, aprovechando la cercanía, la besa en la boca sin su consentimiento.

El incidente provocó una evidente incomodidad en Char Fernández y causó sorpresa entre los asistentes que presenciaron el hecho. La acción ha sido calificada por los usuarios de redes sociales como una falta de respeto y una agresión, generando un fuerte debate sobre la importancia del consentimiento.

Minutos después se ve como la reina se acerca a su equipo de trabajo y empieza a llorar.



Michelle se pronunció

La reina habló en sus redes sociales sobre lo ocurrido y pidió no fomentar el odio hacia su seguidor, tras enterarse que estaban buscando su usuario en redes sociales.

"Eso era un momento de euforia, yo estaba abrazando a la gente, me le estaba tirando encima a la gente, tal vez me jaló o fue una mala pasada, no sé, fue un momento que todo se salió de control, pero no debemos fomentar el odio. Yo estoy bien, lo último que quiero es fomentar contra él, no sé quien es, pero no lo hizo con mala intención", dijo la reina Michelle.

Vea aquí el video del incómodo momento por el que pasó la soberana de las carnestolendas 2026: