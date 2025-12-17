En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tres meses fuera de sus casas acumulan 135 desplazados en Tarazá, Antioquia

Tres meses fuera de sus casas acumulan 135 desplazados en Tarazá, Antioquia

La ausencia de desminado humanitario por parte del Gobierno nacional impide el retorno seguro a sus territorios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad