En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / "Soy hincha desde la barriga de mi mamá": exfutbolista René Valenciano celebra victoria del Junior

"Soy hincha desde la barriga de mi mamá": exfutbolista René Valenciano celebra victoria del Junior

El exjugador del ‘Tiburón’ analizó la victoria 1-0 ante el Deportes Tolima, resultado que le permitió al Junior alcanzar su undécima estrella.

Publicidad

Publicidad

Publicidad