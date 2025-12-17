"Soy hincha desde la barriga de mi mamá": exfutbolista René Valenciano celebra victoria del Junior

Los Tiburones celebraron el la victoria tras conquistar la Liga BetPlay y conseguir las once estrellas, un triunfo para los barranquilleros, quienes no celebraban la obtención de una estrella desde 2023, donde vencieron al Deportivo Independiente Medellín en una tanda de penales, en la que Junior se impuso 5-3 y consiguió la décima estrella.

Tolima vs. Junior en Liga BetPlay // Fotos: X @cdtolima y @JuniorClubSA

El histórico goleador Iván René Valenciano celebró la obtención de la estrella número 11 del equipo, título que el equipo consiguió tras superar un exigente cuadrangular final en la Liga BetPlay.

En diálogo con Mañanas Blu 10:30, Valenciano aseguró que su amor por el Junior es hereditario. “Soy hincha desde que estaba en la barriga de mi mamá”, afirmó, y recordó que su padre, Ariel Valenciano, también fue campeón con el club en 1977 y 1980, y que él mismo alcanzó los títulos de 1993 y 1995.



¿Junior estaba en el 'grupo de la muerte'?

El exdelantero destacó el desempeño del equipo frente a rivales de peso como Nacional, América y Medellín, y recordó que no era la primera vez que el Junior salía campeón tras superar un llamado “grupo de la muerte”, como ya había ocurrido en 1993.

Junior vs. Medellín // Fotos: X @JuniorClubSA @DIM_Oficial

Sobre la participación internacional, Valenciano expresó que el reto para el próximo año será mayor. Aseguró que, para competir en la Copa Libertadores, el Junior deberá reforzarse con jugadores de mayor recorrido internacional y enfocarse de manera prioritaria en el torneo continental, teniendo en cuenta el nivel de clubes brasileños y argentinos.



Valenciano se enfrenta a riguroso tratamiento

Valenciano se refirió al delicado episodio de salud que enfrentó recientemente y confirmó que sigue bajo tratamiento médico. Explicó que presentó una fuerte disminución de la hemoglobina, situación que lo obligó a permanecer hospitalizado durante varios días.



El exdelantero señaló que actualmente recibe transfusiones de hierro y se somete a exámenes periódicos para monitorear su evolución, al tiempo que aseguró que su condición ha venido mejorando de manera progresiva.

Valenciano agradeció los mensajes de apoyo de los hinchas del Junior, y afirmó que se mantiene tranquilo y confiado, encomendado a su proceso médico y a su recuperación.

