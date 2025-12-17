En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Vivian Polanía
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Concejo de Medellín aprobó crear una filial del Metro en Bermudas pese a polémica

Concejo de Medellín aprobó crear una filial del Metro en Bermudas pese a polémica

La empresa de transporte masivo defendió que Reino Unido es un país cooperante con Colombia, que se trata de una estrategia para ahorrar costos y no para ser paraíso fiscal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad