Concejo de Medellín aprobó crear una filial del Metro en Bermudas pese a polémica

Pese a la polémica que ha generado en Medellín la propuesta de la Alcaldía para construir una filial para el Metro, con domicilio en Bermudas, Reino Unido, fue aprobada en segundo debate del Concejo de la ciudad.

Desde el primer momento, la empresa de transporte masivo defendió la iniciativa, señalando que se trata de una estrategia para ahorrar costos y no para ser un paraíso fiscal. Explican que es bajo la figura de una reaseguradora cautiva, como parte de una estrategia orientada a optimizar la gestión de riesgos y reducir los costos asociados al aseguramiento de su operación.

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, manifestó que quedó claro que Bermudas no es un paraíso fiscal, que es como se ha denominado a los países no cooperantes, sino que existe un decreto del Ministerio de Hacienda que determina a esa isla como país cooperante, dentro del territorio del Reino Unido.

"Esta filial de reaseguro nos permitirá una eficiencia en el esquema de seguros de alrededor de entre un diez y un quince por ciento. Esto inicialmente representa una inversión limitada a, más o menos, un millón de dólares, estamos hablando de una inversión menor a los cuatro mil millones de pesos", indicó el gerente.



Aunque el Metro dio esa explicación de este proyecto radicado por el alcalde Federico Gutierrez, para José Luis Marín, concejal por el Pacto Histórico en la capital antioqueña, las razones presentadas por parte de la Alcaldía de Medellín y la empresa de transporte público para esta solicitud no son suficientes ni totalmente claras, como para dar un aval definitivo en la creación de esta sociedad filial.

"Me estás diciendo, necesitamos este proyecto de acuerdo para estas dos razones: para terrorismo y todo riesgo, y no hay ni amenaza terrorista ni amenaza de mayores accidentalidades que me lleven al Metro a tener responsabilidades extracontractuales, entonces las dos razones que ellos me exponen no son razones adecuadas, y la razón de eficiencia administrativa, entonces, se cae por su propio peso, porque no tienen justificación", opinó el concejal.

La autorización conferida con esta aprobación incluye la facultad de suscribir los documentos de constitución, estatutos sociales, acuerdos de accionistas, designar a los miembros de la junta directiva y nombrar al gerente de la sociedad, asÍ como realizar todos los actos y contratos necesarios para su organización y funcionamiento, de conformidad con la ley aplicable.