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Metro de Medellín

Recarga de tarjeta cívica Metro de Medellín.
Antioquia

Metro de Medellín habilita recargas de tarjeta Cívica por WhatsApp: así funcionará el servicio 24/7

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Antioquia

Metro de Medellín extenderá su operación comercial durante la Feria de las Flores

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Antioquia

Operación de Metroplús en Medellín estaría en riesgo por millonario pleito jurídico con contratista

Árboles Metro de la 80
Antioquia

Metro de la 80 sembró 9.000 árboles que harán parte del corredor cuando entre en operación

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Antioquia

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Falla metro
Antioquia

Nueve horas de cierres y 70.000 usuarios afectados dejó daño en catenaria del Metro: indagan causa

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Antioquia

Por daño en la catenaria, seis estaciones del metro de Medellín están fuera de servicio

Metro cable Medellín.
Antioquia

Inician mantenimientos del Metrocable en Medellín: línea J suspende servicio por una semana

Ensamblaje trenes Metro de Medellín.
Antioquia

En 30 % avanza el ensamblaje de nuevos trenes para el metro de Medellín

Metro liviano por el corredor de la avenida 80 de Medellín.
Antioquia

A la espera de los recursos que prometió la Nación, el Metro de la 80 acelera desarrollo de obras

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