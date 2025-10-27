Conductor que atropelló contratistas del Metro de Medellín se enfrenta a sanciones y proceso penal

El conductor del vehículo que arrolló a cuatro contratistas del Metro de Medellín en la avenida regional cerca al puente de la 4 sur, en un hecho que dejó un trabajador de la firma contratista muerto (identificado como Julián Andrés Valderrama Monzón, de 28 años) y tres más heridos, enfrenta sanciones administrativas y un proceso penal luego de confirmarse que conducía bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con el secretario encargado de Movilidad de Medellín, Luis Eduardo Echeverri, las autoridades realizaron los actos urgentes correspondientes tras el siniestro ocurrido en la madrugada del domingo, entre ellos el levantamiento del cuerpo, el traslado del vehículo para peritaje y la prueba de embriaguez al conductor, que arrojó resultado positivo en primer grado. Por ello fue puesto a disposición de la Fiscalía, para que responda penalmente por lo sucedido.

"Luego de salir positivo, el el conductor queda a disposición de la de la Fiscalía. La Policía Nacional ya hizo el traslado. En este momento, el conductor está capturado y está en manos de la Fiscalía, pues, para ya realizar todo lo pertinente en materia penal", indicó el funcionario.

Echeverri detalló que la prueba fue realizada cerca de tres horas después del accidente, lo que podría significar que el nivel de alcohol en sangre era mayor al momento del hecho, pues el organismo tiende a eliminar el licor con el paso del tiempo. Aún así, el hombre se enfrenta a graves sanciones cuando termine el proceso investigativo también en materia contravencional, que no solo incluyen la suspensión de su licencia de conducción.



"El primer grado tiene una sanción cerca de $7.230.0000, más o menos de sanción. Además, tiene una inmovilización del vehículo y tiene que quedar por varios días en los patios para pagar esa esa sanción, y también tiene otra responsabilidad, ya, materia social, que tiene que pagar unas horas de servicio".

Mientras avanza la investigación, las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad en las vías y recordaron que conducir bajo los efectos del alcohol no solo es una infracción, sino una conducta que puede tener consecuencias irreversibles.