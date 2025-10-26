Metro de Medellín restablece servicio en tramo afectado de la línea A dos días antes de lo previsto

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente del Metro, Tomás Elejalde, confirmaron que desde las 4:00 de la tarde de este domingo fue restablecida la vía férrea entre las estaciones El Poblado y Aguacatala, luego de una semana de intensos trabajos para reparar la socavación que obligó a suspender el servicio en ese tramo, sustituyéndolo con otras formas de transporte para continuar al sur del Valle de Aburrá.

Con el llenado total del pozo y la reinstalación de la línea, se logró un avance clave hacia la normalización completa del sistema, destacaron las autoridades.

Las obras, ejecutadas en tiempo récord, incluyeron la limpieza y adecuación del terreno, enrocado, relleno con concreto y la instalación de una estructura de confinamiento para proteger la banca ferroviaria. En total, se emplearon más de 650 toneladas de materiales entre roca, concreto, bolsacretos, jumbobags, balasto y geotextil, conformando una barrera estructural que garantiza la estabilidad del terreno y la seguridad de la operación.

Avanzan trabajos para solucionar socavación en el metro de Medellín. Foto: Metro de Medellín.

Pese a que la noticia se dio en medio de un sinsabor por el accidente de tránsito que dejó a un contratista de la empresa Telval muerto y tres heridos, quienes adelantaban labores de recuperación de la vía férrea justo en el punto del daño, el gerente Elejalde destacó la rápida respuesta técnica y el comportamiento ejemplar de los usuarios.



Durante la contingencia, el número de pasajeros del Metro se mantuvo estable, con una reducción cercana al 15 %, pese a las dificultades. Se estima que diariamente unos 140.000 usuarios se vieron afectados, experimentando incrementos en sus tiempos de desplazamiento de una hora o más, debido a los transbordos y a la congestión en los sistemas alternos.

Aunque el tramo ya fue habilitado, continúan los trabajos en 17 puntos críticos sobre el río Medellín. Las autoridades mantienen la meta de concluir todas las obras antes del próximo martes, tras rigurosas pruebas técnicas que aseguren la operación del sistema en condiciones plenas de seguridad.