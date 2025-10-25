Medellín destina $150.000 millones para reparar puntos críticos y prevenir socavaciones en el Metro

La reciente contingencia que está siendo atendida por más de 80 personas afecta diariamente a cerca de 140.000 personas que deben destinar hasta una hora más para poder llegar a sus destinos.

Aunque el Metro de Medellín explicó que las labores podrían tardar hasta una semana, recientemente informó que para facilitar el ingreso de maquinaria pesada fue necesario cortar los rieles de la vía férrea e instalar algunas geobolsas rellenas de roca triturada dentro del río Medellín para busca reforzar el terreno y mitigar el riesgo de nuevas filtraciones en ese punto donde hubo pérdida de material.

Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín, explicó que las condiciones climáticas de las últimas horas han permitido avanzar de manera positiva en los arreglos, no sin antes advertir que los ojos no solo están puestos en este lugar, sino en cerca de 90 puntos críticos que hay identificados sobre el río Medellín y que eventualmente podrían ser un riesgo para el sistema de transporte.

Por su parte, desde el lugar donde hace el arreglo explicaron que las labores están siendo apoyadas por cinco equipos técnicos y una locomotora que comenzó labores en las últimas horas. Estas acciones continúan realizándose de manera articulada con la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y EPM con el fin de restablecer el servicio lo más pronto posible y así generar menores contratiempos para los usuarios.



Por último, el Metro recordó que se ha reforzado la flota de buses padrones que prestan servicio gratuito entre las estaciones Aguacatala y Poblado, y que transitan por la Avenida Las Vegas con dos paradas estratégicas: una en la glorieta de Las Vegas, a un costado del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y otra en la glorieta de La Aguacatala con Las Vegas.