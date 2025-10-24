Alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia rechazan la idea de una nueva Constituyente

El borrador de proyecto de ley para convocar a una Asamblea Constituyente que presentó el Gobierno nacional y que buscaría cambiar la Constitución de 1991 ha sido el detonante para que diferentes actores políticos en Antioquia rechazaron la decisión que encabeza el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Uno de los que primero salió a hablar sobre la Asamblea Constituyente fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que lo que planea el Gobierno nacional no es una idea buena para el país y que sería una propuesta para una eventual reelección.

El mandatario manifestó que el borrador del proyecto de ley es un despropósito que espera que no sea aprobado en ninguna de las instancias, "yo confío en que las Altas Cortes no van a avalar semejante despropósito. Esto tendría que pasar por el Congreso, y confío también en que el Congreso no apruebe ese despropósito que quiere presentar el presidente Petro, que lo único que demuestra con esto es que se quiere quedar como sea en el poder".

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró en cuenta de X que, “el principal bloqueo institucional, en el actual Gobierno nacional, ha sido el mismo Petro. Es la mediocridad de su gobierno, los delirios y mezquindad de su personalidad. Lo que él llama bloqueo en este sistema democrático de pesos y contrapesos”.



Rendón indicó que lo contrario al sistema democrático es la dictadura e indicó que, “así comenzó Venezuela cuando Chávez impulsó una Constituyente. Petro sigue a rajatabla el libreto del castrochavismo y de su amigo Maduro”. Cerró el mensaje el mandatario indicando que el problema del país no era la Constitución de 1991 sino el mismo presidente de la República.