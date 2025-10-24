En vivo
Nequi y Bancolombia
Trump contra Petro
Asamblea Constituyente
El Nogal

Humberto de la Calle critica propuesta de Constituyente del Gobierno Petro: "Bandera de campaña"

Humberto de la Calle critica propuesta de Constituyente del Gobierno Petro: "Bandera de campaña"

Cada vez más voces se oponen a la idea del presidente Gustavo Petro de convocar una nueva Asamblea Constituyente.

Humberto de la Calle
Humberto de la Calle
Foto: AFP.
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

El exconstituyente Humberto de la Calle, uno de los redactores de la Carta Política de 1991, advirtió que esta iniciativa llega "en un mal momento" y que tiene un claro tono electoral.

Vea también:

  1. precandidatos presidenciales camacol.png
    Precandidatos presidenciales en congreso de Camacol.
    Camacol
    Caribe

    Precandidatos presidenciales rechazan convocatoria a una Asamblea Constituyente

"Suena mucho como bandera de campaña. Hoy mismo a las 4 de la tarde lo que vamos a tener es manifestaciones en plena campaña electoral", afirmó De la Calle, quien integró la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

El exministro y negociador de paz con las Farc consideró que cualquier modificación a la Constitución debe hacerse con serenidad y objetivos claros.

Humberto de la calle
Humberto de la calle
Foto: @jomali20

"Si el país necesita cambiar algo en la Constitución, debe hacerse de forma ordenada y teniendo claro qué es lo que se quiere modificar. Esto se escucha como el señor que dice: voy a llamar al mecánico porque mi carro no funciona, pero no sabe qué es lo que no funciona", explicó.

Las declaraciones de De la Calle se suman a las de otros líderes políticos y académicos que consideran inconveniente abrir una Constituyente en medio de la polarización y el ambiente electoral que atraviesa el país.

