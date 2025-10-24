Humberto de la Calle critica propuesta de Constituyente del Gobierno Petro: "Bandera de campaña"

El exconstituyente Humberto de la Calle, uno de los redactores de la Carta Política de 1991, advirtió que esta iniciativa llega “en un mal momento” y que tiene un claro tono electoral.

“Suena mucho como bandera de campaña. Hoy mismo a las 4 de la tarde lo que vamos a tener es manifestaciones en plena campaña electoral”, afirmó De la Calle, quien integró la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

El exministro y negociador de paz con las Farc consideró que cualquier modificación a la Constitución debe hacerse con serenidad y objetivos claros.

Humberto de la calle Foto: @jomali20

“Si el país necesita cambiar algo en la Constitución, debe hacerse de forma ordenada y teniendo claro qué es lo que se quiere modificar. Esto se escucha como el señor que dice: voy a llamar al mecánico porque mi carro no funciona, pero no sabe qué es lo que no funciona”, explicó.



Las declaraciones de De la Calle se suman a las de otros líderes políticos y académicos que consideran inconveniente abrir una Constituyente en medio de la polarización y el ambiente electoral que atraviesa el país.