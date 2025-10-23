Precandidatos presidenciales rechazan convocatoria a una Asamblea Constituyente

Desde Barranquilla, precandidatos presidenciales rechazaron la propuesta del Gobierno nacional de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Esto, en medio del congreso de Camacol que se lleva a cabo en el centro de eventos Puerta de Oro.

Para el senador y precandidato Efraín Cepeda, el país no necesita una constituyente, sino que se trabaje en él. Califica el argumento del presidente Petro en una excusa insignificante.

“Ese es un cuento chino, el tema de la Constituyente. A mí me parece que este país lo que necesita trabajo, empleo, desarrollo. Y hablar de constituyente que tiene seis pasos, tiene que pasar por el Congreso, tiene que pasar por la Corte Constitucional, tiene que ir al pueblo y con una excusa baladí. Petro dice que es que no lo dejan gobernar. No, el que no deja gobernar a Petro es el propio Petro”, enfatizó Cepeda.



Por su parte, Juan Manuel Galán también mostró su desacuerdo e indicó que hacer una asamblea nacional constituyente en plena campaña electoral, es el peor momento.

“Estoy en contra de una constituyente. Lo que necesitamos es cumplir la Constitución del 91 que no se ha cumplido en el capítulo de derechos, pero lo que nos propone este Gobierno, en este momento de campaña electoral, es cambiar toda la Constitución a su acomodo, como un traje sobre medidas que el actual mandatario quiere ponerse a su propia conveniencia. En un ambiente de confrontación de polarización es el peor momento”, expresó.

Para la exalcaldesa de Bogotá y precandidata Claudia López, no se necesita una constituyente para solucionar los problemas que tiene el país en temas de salud, seguridad y educación.

“No estoy de acuerdo con la constituyente. Para mejorar la seguridad y combatir a los criminales no se necesita una constituyente, para devolverle a la gente sus medicamentos y citas médicas no se necesita una constituyente. Para que haya educación y trabajo que es lo que necesita la gente de verdad, no se necesita una constituyente. Presidente, por favor, que se concentre en trabajar que poquito tiempo le queda”, precisó López.

Finalmente, David Luna indicó que habla de una constituyente en estos momentos es poner al pueblo a olvidar las dificultades que se están viviendo con Los Estados Unidos.