Claudia López de cara a las Presidenciales: "No estaré con Petro ni con Uribe"

En diálogo con Mañanas Blu, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y quien se lanza de cara a las elecciones Presidenciales de 2026, habló de su posición de independencia frente a las tradicionales fuerzas del petrismo y el uribismo.

En un recorrido por el país a bordo de su "casa rodante" denominada "La Imparable", López ha enfatizado su rol como una alternativa para Colombia, declarando enfáticamente: "No estaré con Petro ni con Uribe". Su gira, que la ha llevado a la región Caribe, busca establecer un diálogo directo con los ciudadanos y proponer soluciones a problemáticas que, según ella, no están siendo abordadas por la política centralista.

En su crítica al actual gobierno, López sostiene que la política energética es un "sopetón" y no una "transición". "Tenemos que cambiar la política energética de Colombia. Eso es urgente. Hay que volver a explotar todo lo que Dios nos dio, petróleo, carbón, hasta que nos lo compren, pues porque cada vez en el mundo nos lo comprarán menos y sobre todo gas", afirmó. Explicó que el gas del Caribe es fundamental para reemplazar el carbón sin generar desempleo en la región. Denunció que la interrupción abrupta de la explotación petrolera en Barrancabermeja y la carbonífera en el Cesar, así como la producción de gas en La Guajira, ha provocado "desempleo" y el declive económico, sin que se haya desarrollado paralelamente la energía eólica o solar. Su propuesta se centra en una "transición" gradual: "primero prender bien todo el viento, todo el sol y luego ir poco a poco haciendo transición accidentes energéticos".

Respecto a su relación con el petrismo y el uribismo, López fue categórica: "Mintiendo que no me alearía ni con Petro ni con Uribe. Eso fue lo que dije. Por fortuna está grabado y esa sigue siendo mi posición. Es mi posición de toda la vida.". Se presenta como una dirigente que ha logrado "derrotar al uribismo y al petrismo al tiempo", una cualidad que considera necesaria para superar la actual polarización.

"Colombia lleva 12 años en gobiernos que se sabotean y se matonean en Bogotá mientras el crimen se toma las regiones de Colombia. Colombia no aguanta 4 años más de revancha y matoneo entre el petrismo y el uribismo en Bogotá, mientras Colombia se la comen los criminales a mordiscos", sentenció.

López fue enfática al descartar tanto al petrismo como al uribismo como opciones viables: "El petrismo no lo ha hecho bien. No me pienso aliar con ellos. Pero la alternativa del petrismo no es el uribismo, no es su corrupción, no son sus falsos positivos matando jóvenes, no es atornillarse en el poder comprando políticos para cambiar la Constitución. Ellos no son una alternativa al mal gobierno del petrismo."

Y sobre el uribismo: "El uribismo ya gobernó y dio eso, dio falsos positivos, dio corrupción, de abuso del poder. Hay 120 condenados del uribismo. Es muy posible que el martes próximo condenen a Álvaro Uribe por la pendejada más grande que ha hecho de todas las cosas que ha hecho. Pero es posible que al fin, al fin termine respondiendo ante la justicia", dijo.

La precandidata enfatizó la necesidad de una política exterior multipolar: "Estados Unidos ya no es el número uno del mundo, ya no es el único del mundo. Es un país muy importante con el que tenemos una relación que espero que nos respete, que no humille a nuestra gente, que no la criminalice. (...) Colombia va a tener relaciones con todo el mundo, como es, con la Unión Europea, con Corea, con China, con Australia, con India, con Brasil, el El mundo es multipolar y Colombia tiene que tener un régimen de política exterior serio". Identificó al "régimen criminal de Maduro" en Venezuela como la "mayor amenaza a la seguridad nacional de Colombia", proponiendo una alianza regional con Brasil y Panamá para "recuperar la libertad y la democracia en Venezuela".



Programas sociales con proyección nacional

Las propuestas de López también incluyen un robusto componente social, inspirado en los programas implementados durante su alcaldía en Bogotá. Afirmó que parte de los recursos recaudados para seguridad y otros se destinarán a programas como "un millón de becas de jóvenes a la U", 800.000 soluciones de vivienda y "1000 manzanas del cuidado en todo el país".

López fundamenta su aspiración presidencial en su experiencia y resultados como alcaldesa de Bogotá, resaltando la ausencia de escándalos de corrupción durante su gestión de la "chequera más grande de Colombia". Subrayó su capacidad de ejecución y cumplimiento de promesas, como la defensa del metro de Bogotá y la consecución de recursos para su segunda línea.