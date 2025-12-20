En vivo
Blu Radio  / Nación  / El Gobierno ya firmó el decreto de emergencia económica: ministro Armando Benedetti, lo confirmó

El Gobierno ya firmó el decreto de emergencia económica: ministro Armando Benedetti, lo confirmó

Tras la no aprobación de la ley de financiamiento, el Gobierno firmó un decreto de emergencia económica que, permitirá mantener en marcha proyectos estratégicos de infraestructura, según lo confirma el ministro del Interior.

