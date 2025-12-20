El Gobierno ya firmó el decreto de emergencia económica: ministro Armando Benedetti, lo confirmó

En medio de las declaraciones dadas frente al Consejo de Seguridad realizado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que la emergencia económica por decreto ya fue firmada el pasado jueves 18 de diciembre. Frente al anuncio, aseguró que con este proyecto se busca que ponerle impuestos a los ‘megarricos’ y no a la clase media, como lo aseguran los empresarios.

"El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros y tuvo que haber sido radicado ayer y básicamente se hace con la estructura de ponerles impuestos a los megarricos y no como han dicho la oposición y los empresarios que es a la clase media", señaló el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El ministro afirmó que lo que se encuentra en peligro es la economía del país, puesto que lo que se busca es pagar la deuda que tiene el país, labor que tiene la ley de financiamiento.

“Y si la ley de financiamiento no salió y no se paga la deuda, crece el riesgo ante los bancos internacionales y además suben los bonos. Y además entonces no se pueden hacer las megastructuras de obra civil como las 4G” argumento el ministro del Interior.



Por el momento, el decreto no ha sido publicado, sin embargo, el ministro se mantiene en pie con la idea de pagar primero la deuda, porque de lo contrario se retrasan muchos proyectos que se tienen, razón por la cual se declaró la emergencia económica.