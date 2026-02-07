En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
James Rodríguez
Inflación
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Cómo tener un pelo liso perfecto en 2026: este es el truco para un cabello envidiable y sin frizz

Cómo tener un pelo liso perfecto en 2026: este es el truco para un cabello envidiable y sin frizz

Este truco es perfecto para quienes buscan un liso impecable quieren brillo natural, movimiento y control del frizz, pero sin sacrificar la salud capilar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad