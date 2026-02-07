Candidato propone que todos los trámites del Estado se hagan desde el celular: así funcionaría

La promesa de hacer los trámites del Estado desde el celular vuelve a estar en el centro de la mesa y ha generado un debate sobre la posibilidad de lograrlo. Ante eso, el candidato al Senado por la Alianza Verde, Augusto Moreno, plantea una reforma profunda para que el Estado colombiano pueda operar con un sistema moderno y no como un enredo burocrático.

Su propuesta parte de una idea que conecta con millones de ciudadanos: el problema no es la falta de talento, sino un modelo que no se adapta a la realidad digital del país. Desde allí, Moreno busca representar a emprendedores, freelancers, trabajadores digitales y jóvenes profesionales que hoy viven de internet, pero que día a día chocan con trámites lentos que parecen no terminar.



Un Estado para la gente: así funcionaría la propuesta

El eje más llamativo de la propuesta es la digitalización total de los trámites públicos. Ante eso, Moreno propone que cualquier gestión con el Estado pueda hacerse una sola vez y desde el celular, sin filas ni formularios eternos.

Entre los puntos clave de esta idea están:



Trámites de una sola vez, sin repetir información.

El Estado no vuelve a pedir datos que ya tiene.

Acceso digital simple, pensado para el ciudadano.

Transparencia total sobre el uso de los recursos públicos.

La intención es que la tecnología deje de ser un obstáculo y se convierta en una herramienta cotidiana para resolver necesidades básicas.

Personas haciendo trámites En la Ventanilla Única de Servicios. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Educación útil para los colombianos

La propuesta del candidato al Senado no se queda solo en el ámbito digital. Moreno también propone actualizar las reglas económicas para que reflejen cómo se trabaja hoy. El enfoque está en la economía digital, el trabajo remoto y los nuevos modelos de negocio:



Reglas claras para emprendimiento e inversión.

Libertad para plataformas digitales y trabajo remoto.

Marco regulatorio moderno para cripto y nuevas tecnologías.

En educación, el énfasis es validar las competencias más allá de los títulos, reconocer la formación en línea y apoyar a jóvenes, programadores, gamers y creadores de contenido.



Campaña de código abierto y perfil del candidato

La campaña de Moreno opera bajo un modelo de “código abierto”. Desde su plataforma web, cualquier ciudadano puede conocer las propuestas, hacer aportes y seguir el proceso político. El candidato, ingeniero industrial con formación internacional y experiencia en proyectos tecnológicos y sociales, insiste en que la política debe construirse con datos, evidencia y participación real.

“No soy político. Soy ingeniero y emprendedor. Vengo a arreglar una máquina que claramente no está funcionando”, resume Moreno, quien busca llevar al Congreso una visión técnica, independiente y centrada en el ciudadano.