En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
James Rodríguez
Inflación
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

"Lo que es para mí no lo tengo que forzar": María Alejandra Ruiz

La doctora María Alejandra Ruiz habló en Blu Radio sobre el ghosting, sus causas emocionales y por qué desaparecer sin explicación dice más de quien se va que de quien se queda.

Publicidad

Publicidad

Publicidad