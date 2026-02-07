"Lo que es para mí no lo tengo que forzar": María Alejandra Ruiz

En conversación con Blu Radio, la doctora María Alejandra Ruiz, una de las voces más influyentes en redes sociales sobre salud mental, explicó el fenómeno del ghosting y su impacto emocional en quienes lo viven.

La experta definió el ghosting como la desaparación repentina de una persona tras haber construido una buena conexión, dejando al otro en una situación de incertidumbre emocional o "limbo emocional".

Según Ruiz, una de las razones más comunes detrás de este comportamiento es la falta de interés, aunque también intervienen factores como el miedo al compromiso, la personalidad evitativa y el temor a la confrontación. En muchos casos, explicó, hay personas que prefieren desaparecer antes que afrontar una conversación incómoda.

Durante la charla, el periodista Andrés Rodríguez reconoció haber hecho ghosting en el pasado por no saber cómo enfrentar la situación sin “sentir mal a la otra persona”. Frente a esto, la doctora fue clara en señalar que evitar la confrontación impide construir vínculos seguros y que, cuando alguien desaparece, en realidad deja ver que no tiene las habilidades necesarias para una relación estable.



También se abordó el error de intentar forzar sentimientos hacia alguien solo por miedo a la soledad. Ruiz explicó que hay personas que prefieren "ser queridas" antes que amar genuinamente, lo que termina generando relaciones insatisfactorias.

Sobre el impacto emocional del ghosting, la especialista aseguró que el dolor suele estar relacionado con el ego herido y con la necesidad de validación. Por eso, recomendó no tomarlo como un fracaso personal, entenderlo como una redirección y aprender a identificar señales tempranas de inmadurez emocional.

Como mensaje, la doctora Ruiz dejó una frase contundente:

Publicidad

"Lo que es para mí no lo tengo que forzar".

Según explicó, cuando alguien realmente quiere estar presente, no genera confusión ni dudas. Finalmente, invitó a los oyentes a seguirla en redes sociales como @dra.mariaalejandraruiz.