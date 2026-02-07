Montoya se alista para nueva temporada: Autos y Motos, programa 7 de febrero de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 7 de febrero de 2026, estos fueron los temas:
- Los fabricantes de vehículos en China se vieron obligados a replantear sus procesos luego de que se viralizara un video de un accidente ocurrido con un automóvil de tecnología avanzada.
- Proyecto de ley que propone regular las plataformas digitales mediante sanciones consideradas desproporcionadas para quienes desarrollen estas prácticas y para quienes las utilicen.
- Sebastián Montoya se prepara para una nueva temporada de la Formula 2 y dió detalles sobre su preparación de cara a la pretemporada.
- KIA Colombia comienza el año liderando el mercado automotor nacional, con 2.965 unidades matriculadas en enero.
Escuche el programa completo aquí: