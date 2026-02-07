Montoya se alista para nueva temporada: Autos y Motos, programa 7 de febrero de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 7 de febrero de 2026, estos fueron los temas:

Los fabricantes de vehículos en China se vieron obligados a replantear sus procesos luego de que se viralizara un video de un accidente ocurrido con un automóvil de tecnología avanzada.

Proyecto de ley que propone regular las plataformas digitales mediante sanciones consideradas desproporcionadas para quienes desarrollen estas prácticas y para quienes las utilicen.

Sebastián Montoya se prepara para una nueva temporada de la Formula 2 y dió detalles sobre su preparación de cara a la pretemporada.

KIA Colombia comienza el año liderando el mercado automotor nacional, con 2.965 unidades matriculadas en enero.

