Santanderes

Niño de 7 años lucha por su vida en la Clínica Foscal en Floridablanca: famila pide ayuda

Maximiliano Flores, de 7 años, permanece internado en la Clínica Foscal tras sufrir complicaciones por una trombosis y hemorragias internas. Su familia solicita con urgencia donación de plaquetas y apoyo humanitario para continuar con su tratamiento.

